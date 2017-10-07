'Arda'nın en acı 100'ü'

İzlanda basınında, İzlanda Milli takımı göklere çıkartılırken, Visir Gazetesi, 'İzlanda Milli takımının ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasını rüya olarak değerlendirirken, İzlanda savunmasının maçtaki başarısının ön plana çıkardı.



VİSİR: "HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAYAN KAHRAMANLAR"

İzlanda gazeteleri dün alınan galibiyete büyük yer verdi. Çocuklarımız oynadıkları futbolla, Eskişehir'de muhteşem bir galibiyet elde etti ve Dünya Kupası'na doğrudan gitmek için büyük avantaj elde etti dedi. Gazete ayrıca Türkiye'nin İzlanda'nın hızlı ve tempolu oyununa ayak uyduramadığını ve Türkiye'nin kendilerine son 4 maçta sadece 1 gol atabildiğini bunun da son dakikada bir duran toptan olduğunun altını çizdi.

GUARDİAN: İZLANDA FİNALLER İÇİN DEV BİR ADIM ATTI"

İngiltere'nin The Guardian Gazetesi ise "İzlanda Finaller için dev bir adım attı" derken İzlanda, Türkiye'yi yarım saatte yendiği ve Dünya Kupası için önlerindeki tek engelin grubun puansız takımı Kosavo olduğunu söyledi.

L'EQUİPE: "İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ"

Fransız L'Equipe gazetesi ise, İzlanda'nın Türkiye'yi yok ederek, Dünya Kupası yarışının dışında bıraktığını, bununla birlikte gruptaki diğer maçların sonuçlarıyla birlikte artık her şeyin İzlanda'nın elinde olduğunu" belirtti.

SKY SPORT: "İZLANDA İLK DÜNYA KUPASI'NA YAKIN"

İtalyan gazeteleri İzlanda'nın Türkiye'den zaferle ayrılarak tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na gitmeye yakın olduğunu belirtti.

MUNDO DEPORTİVO: "ARDA TURAN'IN EN ACI 100'ÜNCÜ MAÇI"

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo Barcelona forması giyen Arda Turan'ı öne çıkartırken, "Barcelona oyuncusu İzlanda'ya karşı 100'üncü kez forma giydi ancak aldığı mağlubiyetle Dünya Kupasının hayaline elveda etti" dedi. Arda Turan'ın geçen sene Milli takımdaki belirleyici rolünü bu sene göstermediğini belirtti.