Arda'nın cezası yurt dışında geçerli mi? İşte yanıtı...
CAS Hakimi Emin Özkurt, Arda Turan’a verilen 16 maçlık rekor cezanın Türkiye’de geçerli olacağını söyledi.
Yurt dışında bu cezanın geçerli olması içinse FIFA tarafından uluslararasılaştırılması gerektiğini vurgulayan Özkurt, “Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarını ihlalden ceza aldı. Doping gibi uluslararası bir suçu işlemiş olsaydı, o zaman yurt dışında doğrudan geçerli olurdu. Bu cezanın geçerli olabilmesi için FIFA tarafından ‘uluslararasılaştırılma’sı lazım. Bunu ya FIFA direkt kendisi kararlaştırır veya transfer olunan ülkedeki bir kulübün başvuru yapması ve buna da hükmedilmesi lazım” dedi.
Tahkim Kurulu, cezayı onarsa Arda Turan, 16 maç sahalardan uzak kalacak. Tahkim’in indirimde bulunması için tahrik unsuru bulması gerekiyor.
Arda Turan, cezasının 2 maçlık kısmını bu sezon çekecek ve geriye kalan 14 maçı da gelecek sezon çekecek.
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