Arda'dan itiraf: G.Saray, Beşiktaş...
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'u devirip ligde emin adımlarla yoluna devam eden Başakşehir'de Arda Turan, açıklamalarda bulundu.
Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Arda Turan, "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Azınlık olarak bütün etkenlere karşı oyun içinde kalarak kazanmaya devam ediyoruz, bakalım... İpi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum; çünkü iyi oynuyoruz. Bugün sahada herkes çok centilmendi. Hakem arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başkana ve hocaya, bana güvendikleri için teşekkür ederim. Güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Galatasaray, Beşiktaş ve diğer büyük takımlar ile başa çıkmak çok zor. Onlar çok büyük camialar. Belki de hayatımızdaki en özel kupa olacak. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var." diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle