Arda Turan'ın oğluna sürpriz hediye
Oğulları için dillere destan bir oda yaptıran ünlü çift, Hamza Arda'ya hediye gelen altın emzikle de olay olmuştu.
Aslıhan Doğan Turan, önceki gün de minik oğlu için hediye gelen ve üzerinde 'Hamza' ile 'Arda' yazılı gümüş kaşık ve çatalı paylaşarak "Şanslı bebek" yorumu yaptırdı.
Genç çifte bir arkadaşları doğumdan sonra 'Hamza Arda' yazılı altın emzik hediye etmişti.
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