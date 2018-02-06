Arda Turan'ın o detayı! Fenerbahçe...
20. haftasını geride bıraktığımız Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir bu hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Ligde ilk dört sırada yer alan dört takımdan üçünün berabere kaldığı, Galatasaray'ın ise mağlup olduğu hafta sonrasında zirve yarışı iyice kızıştı.
ŞAMPİYONLUĞUN İKİ ADAYI...
Kazanılan her puanın altın değerinde olduğu haftalara girilirken, 21. hafta kritik bir maça sahne olcak. 43 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında 38 puanlı Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maçtan çıkacak her sonuç kuşkusuz ligin kaderini belirleyecek.
ARDA TURAN YILLAR SONRA...
Bu maçın Galatasaray'dan Atletico Madrid'e oradan da Barcelona'ya transfer olan ve son olarak yeniden Türkiye'ye dönerek Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan için ise ayrı bir önemi bulunuyor.
YAKLAŞIK 7 YIL...
Süper Lig'de forma giydiği son sezon olan 2010/2011'de Galatasaray formasıyla Fenerbahçe karşısına çıkan Arda Turan, 6 yıl 10 ay 24 gün sonra yeniden sarı-lacivertli takımın karşısına çıkacak.
EN SON EVİNDE YENİLMİŞTİ
18 Mart 2011'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maça yedek başlayan Arda, 61. dakikada Colin Kazım'ın yerine oyuna dahil olmuş ve bu maçtan sonra sarı-lacivertlilerin karşısına çıkmamıştı. Galatasaray ise bu maçta çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. (Fotomaç)
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