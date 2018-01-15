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Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Arda Turan, Medipol Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Basın toplantısında dikkatleri çeken Çinli bir isim vardı.

İsmail ER
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Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ imza törenine Arda Turan'ın transferine sponsorluk yapan 3 yönetici de imza töreninde hazır bulundu. En dikkat çeken isim Çin'li Ngai Hung Chiu oldu. Kim olduğu merak edilen ismin Evershine Groop Holding Kurucu ortağı olduğu öğrenildi. Ngau Hung, Arda hayranı olduğunu belirtti.

Diğer sponsorlar ise Makro Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve Medipol Hastaneleri Başkan Yardımcısı Özer Koca'ydı. Medipol Başakşehirspor'un devre arasında kadroya kattığı Arda Turan'a sezon sonuna kadar 2 milyon Euro net ücret ödeyecek.

Gelecek sezon için ise Arda Turan 4 milyon Euro net ücret alacak. Ayrıca Arda Turan'ın satın alma opsiyonu da Medipol Başakşehir'de bulunuyor. Öte yandan Barcelona kulübü sezon sonunda Arda Turan'ı üçüncü bir kulübe satması halinde Medipol Başakşehir'e yüzde 20 bonservis payı verecek.

imza töreni

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