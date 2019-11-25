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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Arda Turan'ın Galatasaray'a ‘geri dönüş’ haberleri taraftarları ikiye böldü.
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Futbol
Takvim
25.11.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Arda Turan'ın Galatasaray'a ‘geri dönüş’ haberleri taraftarları ikiye böldü.

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Başakşehir maçından sonra ortaya atılan Arda Turan iddiaları büyük bir tartışmayı başlattı... Bazı taraftarlar, “Affetmek büyüklüktür. Ortada kan davası yok” derken bazı taraftarlar ise, “Eğer Arda geri dönerse maçlara gitmem” diyerek transferi veto etti..

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da şimdi de Arda Turan tartışması başladı... Başakşehir forması giyen yıldız futbolcunun Fatih Terim'in elini öpmesinin ardından ortaya atılan "Ara transferde yuvaya dönecek" iddiaları taraftarları tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda.

Arda Turanın Galatasaraya ‘geri dönüş’ haberleri taraftarları ikiye böldü.

"BİZE LAF ARTIK DÜŞMEZ"
Sosyal medyadaki yorumlarda bazı taraftarlar, "Affetmek büyüklüktür. Ortada kan davası yok. Fatih hoca affetmişse bize söz düşmez" yorumlarıyla transferi Arda'ya yeşil ışık yakıyor..

"ŞİMDİ Mİ AKLINA GELDİK!"
Ancak bazı taraftarlar da, "Arda dönerse bir daha maçlara gitmem. Zamanında Galatasaray'ın adını bile ağzına almayan Arda'nın aklına şimdi mi geldik!" diyerek transferi veto ediyor.

ŞU ANDA TERİM'İN TALEBİ YOK
Florya'dan gelen bilgilere göre ise Terim'in Arda için yönetimden herhangi bir isteği yok. Ancak önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler olabilir..

İşte sosyal medya yorumları

Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi büyük yankı uyandırdı. Bu hareket, transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

Fatih hocam affetmişse biz de affederiz.

Ortada kan davası yok. Affetmek büyüklüktür.

Şakası bile kötü. Dönerse maçlara gitmem.

Çok geç kaldın Arda bey! Bu kapı sana kapalı.

Bu kadar olaydan sonra gelirse skandaldır.

Arda bu camianın evladıdır. Kapımız açık..

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