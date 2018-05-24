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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Son dakika.. Arda Turan'ın cezası belli oldu! 16 maçtan...
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Futbol
24.05.2018 - 16:23, Son Güncelleme:

Son dakika.. Arda Turan'ın cezası belli oldu! 16 maçtan...

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Son dakika.. Arda Turan'ın cezası belli oldu! 16 maçtan...

TFF Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan'ın cezası 16 maçtan 10 maça düştü.

İşte TFF'den yapılan açıklama: 

TFF Tahkim Kurulu 24 Mayıs 2018 günlü (32) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/161 - K.2018/184

Halide Edip Adıvar Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Ömer Faruk Altun ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.11.2017 tarih ve E.2017/579- K.2017/631 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

2. E.2018/ 172 - K.2018/185

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

- Duruşma talebinin reddine,

- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile

3. E.2018/174 - K.2018/186

Menemen Belediye Spor Kulübü'nün PFDK'nın 17.05.2018 tarihli E.2017-2018/1003 K.2017-2018/1180 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Menemen Belediye Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

- Menemen Belediye Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2 maddesi uyarınca 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının; 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, Arda Turan hakkında bu açıklamayı yapmıştı!

"Arda çok duygusal. Bence olaylardan çok etkilendi!"Galatasaray Takımı Kaptanı Selçuk İnan, kariyerini 3-4 yıl daha sürdürmek istediğini belirterek, "Galatasaray benden ne isterse her zaman o olacak." dedi. İnan AA'ya yaptığı açıklamada birçok farklı konulara cevap verirken, Arda Turan hakkında ise samimi açıklamalarda bulundu.
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