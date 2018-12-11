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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
11.12.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Arda Turan'ın acı günü! Flaş paylaşım...

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Arda Turan'ın acı günü! Flaş paylaşım...

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın yakın arkadaşı olan Ozan Çelik, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Fenerbahçe tribünlerinin sevilen isimlerinden biri olan, Çelik toprağa verildi.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, yakın arkadaşı Ozan Çelik'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Cenazesi defnedilen Ozan Çelik'in ölümüne oldukça üzülen Turan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Siyah beyaz paylaşmayacağım bu fotoğrafı... Seni ilk tanıdığımda tek haneli yaşlardaydım; geriye dönüp baktığımda aradan 20 sene geçmiş, belki daha fazla... Hayatımda senin gibisini az görmüştüm. Cesaretli, dürüst, cömert, kendi yerine sevdiklerini tercih ederdin...Belki de ilk senin yanında görmüştüm korunduğumu ufaktım; bana bir şey olmasın diye beni arkana saklayıp kavga etmiştin o meşhur yazlık kavgaları... Sabahları hatırlıyorum kırmızı şortunla geldiğin...”Git bak bakalım Merve ablan kalkmıs mı?" dediğin günler. Bisikletimle haber uçururdum sana.. Öğlenleri evim uzakta yukarıda diye sen, Ertan Abi, Ferhat Abi yukarı yollamazdınız ya da Onur abiler vardı... Şeftali ağaçlarında doyduğum günler hariç... Bu erken parlama, haksızlığa dayanamama işleri senden geçmiş olabilir. Daha hangi birini anlatsam. Sensizliğe isyan etmekten korkar Allah'a sığınırım... Ama ciğerim yandı be Oziyy abi... Dostun, candın, abiydin... Bu instagrama bir şey yazmak istemiyorum... Ama sığmıyor içime bu çığlık tutamadım... Unutmadan oğlunu gördüm cenazede Tahamızı, babası gibiydi dimdik... Merak etme kimse bir Oziyy olamaz ama ağacın altındaki amcaları onunla olucak... Aslında hayat senin dediğin gibi "Hep kalabalık mı? Zorluk mu? Ne kaçacağız en kötü dayak yeriz" dediğin gibi, konuştuğun gibi yaşadın... Allah seni rahmetinle sarsın. Seni çok özledim Oziyy abi... Sana söz amcaları ne zaman isterse, Taha yı senin çok sevdiğin Fenerbahçe'nin maçlarına götürecek..."

 

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