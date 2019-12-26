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Futbol
26.12.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Arda Turan'dan yeni paylaşım!

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Arda Turan'dan yeni paylaşım!

İsmi Galatasaray ile anılan Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Tecrübeli oyuncu, göz kırpan emoji paylaştı.

Deneyimli futbolcu, dün ise 'Aslan Kral' paylaşımı yaparak transfer söylentilerini alevlendirmişti.

Profil fotoğrafını da değiştirdi! Daha önceki fotoğraf, Başakşehir formalıydı...

Arda Turandan yeni paylaşım

Arda Turandan Aslan Kral paylaşımı
Arda Turan'dan Aslan Kral paylaşımı

Arda Turan'ın Barcelona formasıyla attığı golleri izliyoruz...


Arda Turandan yeni paylaşım


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