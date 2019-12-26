Son Güncelleme:
Arda Turan'dan yeni paylaşım!
İsmi Galatasaray ile anılan Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Tecrübeli oyuncu, göz kırpan emoji paylaştı.
Deneyimli futbolcu, dün ise 'Aslan Kral' paylaşımı yaparak transfer söylentilerini alevlendirmişti.
Profil fotoğrafını da değiştirdi! Daha önceki fotoğraf, Başakşehir formalıydı...
Arda Turan'ın Barcelona formasıyla attığı golleri izliyoruz...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle