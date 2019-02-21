Arda Turan'dan sonra ilk kez! Atletico Madrid...
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Juventus'u konuk etti ve 2-0 kazandı. Kritik maçta bir ilk de yaşandı.
Düne kadar Atletico Madrid ile Juventus, tarihlerinde 7 kez karşı karşıya gelmişlerdi. Şampiyonlar Ligi adı altında Atletico Madrid'in Juventus'a karşı yenilgisi yoktu.
Dün gece bir de ilk yaşandı...
Atletico Madrid'in resmi maçlarda Juventus'a attığı son gol, dün gece öncesine kadar Arda Turan'a aitti.
1 Ekim 2014'te İspanya'da oynanan ve 1-0 biten maçtaki tek golü 74. dakikada Arda atmıştı. 9 Aralık 2014'te İtalya'da oynanan maç ise 0-0 sona ermişti.
Dün gece dakikalar 70'i gösterdiğinde Jose Gimenez bu durumu değiştiren isim oldu. 83'te Diego Godin bir gol daha buldu ve Atletico Madrid, İtalya'daki rövanş öncesi avantajı elde etti.
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