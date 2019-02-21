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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.02.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Arda Turan'dan sonra ilk kez! Atletico Madrid...

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Arda Turan'dan sonra ilk kez! Atletico Madrid...

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Juventus'u konuk etti ve 2-0 kazandı. Kritik maçta bir ilk de yaşandı.

Düne kadar Atletico Madrid ile Juventus, tarihlerinde 7 kez karşı karşıya gelmişlerdi. Şampiyonlar Ligi adı altında Atletico Madrid'in Juventus'a karşı yenilgisi yoktu.

Dün gece bir de ilk yaşandı...

Atletico Madrid'in resmi maçlarda Juventus'a attığı son gol, dün gece öncesine kadar Arda Turan'a aitti.

1 Ekim 2014'te İspanya'da oynanan ve 1-0 biten maçtaki tek golü 74. dakikada Arda atmıştı. 9 Aralık 2014'te İtalya'da oynanan maç ise 0-0 sona ermişti.

Dün gece dakikalar 70'i gösterdiğinde Jose Gimenez bu durumu değiştiren isim oldu. 83'te Diego Godin bir gol daha buldu ve Atletico Madrid, İtalya'daki rövanş öncesi avantajı elde etti.

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Arda Turan, Atletico Madrid'deki performansı sonrası Barcelona'ya transfer olmuştu...

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