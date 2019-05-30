Arda Turan'dan ayrılık açıklaması! Abdullah Avcı'ya...
Başakşehir'in Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Abdullah Avcı'ya ilk mesaj Arda Turan'dan geldi.
Arda Turan, Başakşehir'in yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı için bir meda mesajı yayınladı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Avcı, "Gittiğin her yere bilgini, sevgini ve futbol aşkını taşıyacağından o kadar eminim ki. Yolun açık olsun hocam. Bugüne kadar bize öğrettiğin her şey için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.
İşte o açıklama:
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