Arda Turan'dan 'Ayak yıkattı' iddialarına cevap
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Medipol Başakşehir'in yıldız isimlerinden Arda Turan, yine yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Milli futbolcu Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Bu fotoğraf Twitter kullanıcıları tarafından bu sosyal medya alanında da paylaşıldı.
Yıldız isim Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a ayaklarını yıkattı. O anı da sosyal medya hesabından "yeni fizyoterapistim" diyerek paylaştı.
Arda Turan sosyal medyada bu fotoğrafın konuşulmasının ardından bir açıklama yayınladı. İşte Arda Turan'ın o açıklamalar:
Ara transfer döneminde Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda, hayatını Aslıhan Doğan ile birleştirmiş, Beykoz Çubuklu'da yapılan nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katılmıştı.
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