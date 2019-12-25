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Futbol
25.12.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Arda Turan'dan Aslan Kral paylaşımı

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Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arda Turan'dan flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma öncesinde arasının bozuk olduğu Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın devre arasında yeniden sarı kırmızılı formayı giyeceği haberleri çıkmıştı.

Tecrübeli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Arda Turan Lion King 'Aslan Kral' isimli çizgi animasyon filmi izlerken videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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