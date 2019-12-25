Arda Turan'dan Aslan Kral paylaşımı
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arda Turan'dan flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma öncesinde arasının bozuk olduğu Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın devre arasında yeniden sarı kırmızılı formayı giyeceği haberleri çıkmıştı.
Tecrübeli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Arda Turan Lion King 'Aslan Kral' isimli çizgi animasyon filmi izlerken videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Devre arası transferinde eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı... pic.twitter.com/PL3ThlECKC
Devre arası transferinde eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı... pic.twitter.com/PL3ThlECKC—Spor Arena (@sporarena) December25, 2019
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle