Arda Turan'a soruşturma iddiası
Temmuz ayında İstanbul Beyoğlu'nda yıkılan binanın sakinleri, olaya Arda Turan'a ait otel inşaatının neden oladuğu gerekçesiyle milli futbolcuya dava açtı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir bina geçtiğimiz aylarda yıkıldı. Yan tarafındaki boş araziye iddiaya göre futbolcu Arda Turan otel yaptıracaktı. Kazınının usullere uygun olmadığı ileri sürüldü.
Takvim'in haberine göre; şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda bina sakinleri ünlü futbolcudan şikayetçi oldu.
Binanın yıkılma anı kameralara böyle yansımıştı...
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