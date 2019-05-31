Arda Turan'a büyük transfer şoku! Yeni hoca onay vermedi...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve geleceği merak konusu olan Arda Turan'la ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.
Barcelona, büyük umutlarla transfer ettiği Arda Turan'dan istediği verimi alamamış ve Medipol Başakşehir'e kiralamıştı. Katalan ekibi, Arda Turan'ı gözden çıkardı. Tecrübeli futbolcunun adı ise transferde İtalyan ekibi Inter ile anıldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre Arda'ya Inter talip oldu.
Ancak İtalyan devi teknik direktör olarak Antonio Conte'yi takımın başına getirdi. İtalyan çalıştırıcının Arda Turan'ın Inter'e transferine onay vermediği ile sürüldü.
Arda Turan bu sezon Medipol Başakşehir'de 19 maçta 704 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.
32 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ile de anılıyor. Bu iddianın güçlenmesindeki sebep ise Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekibin başına geçecek olması gösteriliyor.
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