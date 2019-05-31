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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Arda Turan'a büyük transfer şoku! Yeni hoca onay vermedi...

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Arda Turan'a büyük transfer şoku! Yeni hoca onay vermedi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve geleceği merak konusu olan Arda Turan'la ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.

Barcelona, büyük umutlarla transfer ettiği Arda Turan'dan istediği verimi alamamış ve Medipol Başakşehir'e kiralamıştı. Katalan ekibi, Arda Turan'ı gözden çıkardı. Tecrübeli futbolcunun adı ise transferde İtalyan ekibi Inter ile anıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Arda'ya Inter talip oldu.

Ancak İtalyan devi teknik direktör olarak Antonio Conte'yi takımın başına getirdi. İtalyan çalıştırıcının Arda Turan'ın Inter'e transferine onay vermediği ile sürüldü.

Son dakika Abdullah Avcı Nevzat Demir Tesislerinde
Son dakika! Abdullah Avcı Nevzat Demir Tesisleri'nde

Arda Turan bu sezon Medipol Başakşehir'de 19 maçta 704 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.

32 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ile de anılıyor. Bu iddianın güçlenmesindeki sebep ise Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekibin başına geçecek olması gösteriliyor.

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