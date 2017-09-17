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Arda Turan'a büyük şok!

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da kulübün unutulmaz oyuncuların yer aldığı özel taşlardan birisi de Arda Turan'a ait. Atletico taraftarları ise bazı isimlere zarar verdi .Milli futbolcu da bunlardan nasibini aldı.

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Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da kulübün unutlmaz oyuncularına da özel taşlar yapıldı. Bu oyuncularda birisi olan Arda Turan'ın taşına Atleticolu taraftarlar tarafından zarar verildi.

Arda Turana büyük şok

Atletico Madrid kulüp tarihen geçmiş futbolculara yeni stadında özel taşlar yaptırdı. Yeni statta yer alan bu taşlardan bazılarına taraftarlar tarafından zara verildi. 2015 yılında Atletico'dan Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın isminin yer aldığı taşa da zarar verildi.

Arda Turan'ın yanı sıra Atletico'dan Real Madrid'e giden Hugo sanchez'in taşı da zarar gördü. Taraftarların tepkisine maruz kalan bir diğer isim ise Sergio Agüre oldu. (Fotomaç)

 

Arda Turana büyük şok
Arda Turana büyük şok

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