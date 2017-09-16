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Arda Turan'a bir şok daha!

Sakatlığı devam eden Arda Turan, Barcelona’nın Getafe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Hürriyet Haber
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İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaşacak Barcelona’da sakat olan milli futbolcu Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.

Sol bacak kaslarındaki sakatlıktan henüz çıkamayan Arda, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Barcelona’nın maç kadrosuna giremedi. Arda’nın sakatlığı, 5 Eylül’de Hırvatistan’a karşı oynanan milli maçın ardından futbolcunun İspanya’ya dönmesinden sonra açıklanmıştı.

La Liga’da 9 puanla lider olan Barcelona, 4. hafta maçında 10. sıradaki Getafe’ye konuk olacak.

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