Arda Turan'a bir ceza da Başakşehir'den
Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakiakalarında kırmızı kart gören Arda Turan'a 16 maçlık ceza verilmişti. Bu ceza daha sonra 10 maça indi. Başakşehir Kulübü, Arda Turan'a ve kırmızı kart gören bir diğer isim Marcio Mossoro'ya para cezası verdi.
İşte Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama:
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında D.G. Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan’a 250 bin Euro, Marcio Mossoro’ya ise 50 bin Euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
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