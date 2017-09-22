Arda Turan, yine kadroya alınmadı

İstanbul’da yaşayan herkesin peşinde koştuğu şey aynı: Hem kendisinin hem ailesinin yaşam kalitesini artırmak… Ve bu arayışta huzurlu bir ev, güvenli bir muhit her daim en önemli anahtar! İşten eve dönerken, otopark ararken, basit ve hızlı bir alışverişe çıkarken, okuldan eve dönerken hayatlarımızdan çalınan dakikalar, yaşam kalitemizi gün be gün aşağı çekiyor. Bu, bugünkü İstanbul’un tablosu… Peki, çok değil sadece üç sene sonrasının İstanbul’u nasıl olacak? Hayatınızı planlamadan önce bu soruları kendinize sormayı unutmayın!