Arda Turan ve Emre Çolak Galatasaray'a dönmek istiyor

Spor Arena | Galatasaray'da ocak transfer dönemi öncesi kulisler hareketlendi. Sarı kırmızılı takımın iki eski oyuncusu geri mi dönüyor?

Fatih Terim'le buzları eriten Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan'la birlikte Emre Çolak'ın yeniden İstanbul'a dönme ihtimali belirdi.

Sarı kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan ile birlikte Emre Çolak da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri kariyerini sonlandıran Emre Çolak'ın, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile Galatasaray'a dönmek istediğini bildirdiği ifade edildi.

Bonservisi elinde olan Emre Çolak'la birlikte Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüş ihtimali var. Menajer Ahmet Bulut'un ligin ilk yarısının yaklaştığı bu günlerde sarı kırmızılı yönetimle temasa geçecek. İki isimle ilgili son kararı ise Fatih Terim verecek.

Arda Turan’ın Barcelona’daki golleri;

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