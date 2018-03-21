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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
21.03.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Arda Turan ve Emre Belözoğlu Down Sendromlu çocuklarla mutfağa girdi

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Arda Turan ve Emre Belözoğlu Down Sendromlu çocuklarla mutfağa girdi

Medipol Başakşehir'li futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek pasta yaptı.

Eyüp Belediyesi Dünya Down Sendromu Günü'nde Zahir Kafe’de bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe milli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu, oyuncu Sinem Öztürk ve şarkıcı Tarık Mengüç de katıldı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Milli futbolcular down sendromlu çocuklarla mutfağa girip Zahir Kafe’de düzenlenen kutlamalara katıldı. Kutlamalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Mehteran Takımı'nın marşlarıyla başladı. Mehteran takımının marşlarına eşlik eden down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi. Mehteran marşlarıyla coşan çocuklar eğitmenler tarafından düzenlenen çalışmalarda pasta yapımındaki hünerlerini gösterdi. Çocukların katıldığı etkinliğe Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Remzi Aydın'ın eşi Tülay Aydın, şarkıcı Tarık Mengüç, milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan da önlüklerini giyerek destek verdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik mart ayı doğumu olanların doğum günü pastası kesimiyle sürdü. Doğum günü etkinliğinde pasta kesilerek çocuklara saat hediye edildi.

"Bu gülümseme her şeye bedel"

Küçük mutluluklarla dünyaya değer katmaya çalıştıklarını belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Biz her zaman şunu söyledik; bir insanın yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Sizler görüyorsunuz. Engellilerimiz ve yakınlarının mutluluğunu görmek inanılmaz bir duygu. Küçük mutluluklarla dünyamıza değer katmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle günümüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu’na, down sendromlu çocuklar yoğun ilgi gösterirken, Emre Belözoğlu, bu hassasiyetten son derece memnun olduklarını belirterek, "Böylesine güzel anlamlı bir günde çorbada tuzumuz olsun istedik. Sayın başkanımızın bu konuya gösterdiği hassasiyet bizi çok etkiledi. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla beraber zaman geçirmek benim için çok keyifli bir durum. Onların yanında olduğumuzu, her zaman yanlarında olmamız gerektiğini hatırlamamız adına buradayız" ifadelerini kullandı.

Arda Turan: "Onlara yardımcı olmak çok önemli"

Eyüp Belediyesi'nin güzel bir işe imza attığını söyleyen Arda Turan, "Kardeşlerimizi mutlu etmek çok önemli. Onlara hayatlarında yardımcı olmak çok önemli. Eyüp Belediye Başkanımıza ve buradaki herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işe imza atıyorlar. Bu işin ucundan tutmak bile bizi mutlu ediyor. Onları mutlu etmeye çalıştık, umarım mutlu olmuşlardır" dedi.

Down sendromlu çocuklarla tek tek ilgilenen milli futbolcular hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Milli futbolcular kurulan minyatür kalede çocuklarla bir süre futbol oynadı. Bunun yanı sıra Zahir Kafe Atölyesinde ‘Duyu Bütünleme Odası’ açılışı da yapıldı. Bu merkezde zihinsel ve fiziksel engelli çocukların gelişimleri konusunda çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

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