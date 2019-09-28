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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.09.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Arda Turan ve Chedjou minik taraftara sürpriz yaptı

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Arda Turan ve Chedjou minik taraftara sürpriz yaptı

M. Başakşehir'de forma giyen milli oyuncu Arda Turan ve Auerelien Chedjou, Galatasaraylı minik taraftar Emir Kozoğlu'na doğum günü videosu çekerek gönderdi.

Zonguldak'ta 17 yıldır esnaflık yapan Birol Kozoğlu (41) oğlu Emir Kozoğlu'na 13'üncü yaş gününde sürpriz bir doğum günü gerçekleştirdi. Birol Kozoğlu fanatik Galatasaray taraftarı oğlu Emir Kozoğlu için bir dönem sarı-kırmızılı takımda da forma giyen Başakşehirli Chedjou ile bağlantısı olan ve Afrika'da yaşayan dayısının oğlu Tuncay Özsoy'la iletişime geçerek tecrübeli futbolcudan oğlu bir video çekmesini istedi.

Ardından Tuncay Özsoy, Chedjou ile konuşarak yeğeni Emir Kozoğlu için doğum günü videosu çekip atmasını istedi. Chedjou bu isteği kırmayarak takım arkadaşı milli oyuncu Arda Turan'la birlikte video çekerek Özsoy'a gönderdi. Tuncay Özsoy, Chedjou ve Arda Turan'ın çekmiş oldukları videoları Zonguldak'ta yaşayan Birol Kozoğluna gönderdi. Birol Kozoğlu almış olduğu videoları oğlunun doğum gününde sosyal medya üzerinden oğlu Emir Kozoğluna gönderdi.

Fanatik Galatasaray taraftarı Emir Kozoğlu videolar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Birol Kozoğlu oğlunun videolarını izlediği görüntülerini Chedjou'ya göndererek teşekkür etti. Chedjou ise Emir'in video izlediği görüntüsünü sosyal medyada hikayesinde paylaşarak, 'Adam' diye yazdı. Sürpriz doğum günü pasta kesiminin ardından sona erdi.

"İleride Arda Turan gibi yıldız bir futbolcu olmak istiyorum"

Galatasaraylı koyu minik taraftar Emir Kozoğlu, ilerde Arda Turan gibi yıldız bir futbolcu olmak istediğini söyleyerek, “Çok büyük sürpriz oldu benim için. Arda ve Chedjou'nun böyle bir şey yapmaları beni çok mutlu etti. Babama da çok ama çok teşekkür ediyorum. Herkes bana sordu nasıl oldu bu diye. Bende onlara anlattım. İleride bende Arda turan gibi futbolcu olmak istiyorum” diye konuştu.

"Oğlum için unutulmaz bir doğum günü oldu"

Birol Kozoğlu, oğlu için unutulmaz bir doğum günü olduğunu belirterek, “Organizasyon Afrika bağlantısı ile gerçekleşti. Orada bizim dayıoğlu vardı. O Aurelien Chedjou ile arkadaştı. Biz Chedjou'dan bekliyorduk. Arda Turan sürpriz oldu. Chedjou, Arda Turan'a söylemiş o da kırmamış. Sonrasında planlama gelişti. Onlar videoları dayıoğluna attı dayıoğlu da bana attı. Ben de doğum günü olduğu gün Emir'e mesaj olarak attım. O da mesajları okurken onun için unutamadığı bir doğum günü oldu. Ondan da korkuyorum, artık hedef büyüdü. Şimdilik bu onun için yeterli diye düşünüyorum. Unutamayacağı bir doğum günü oldu. İlerde kısmet ne olur bilinmez. Bir çok kişi bunun photoshop olduğunu düşündü. Bunu yapan bilir. Ama yalandan yeri çocuğu mutlu etmeye gerek yok. Gerçekten ses getirdi. Sonrasındaki aşamada Emir'in videoları izlediği görüntüsünü Chedjo'uya gönderdik. Chedjou sonra attığım o videoyu sosyal medyada hikayesine koydu. Bu bizi baya mutlu etti” dedi.

Arda Turan ve Chedjou minik taraftara sürpriz yaptı


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