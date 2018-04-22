Arda Turan ve Belhanda için bakın neler dedi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArda Turan ve Belhanda için bakın neler dedi!
GeriFutbol Arda Turan ve Belhanda için bakın neler dedi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
22.04.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Arda Turan ve Belhanda için bakın neler dedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arda Turan ve Belhanda için bakın neler dedi!

TRT Spor yorumcusu ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, 3-2 biten Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi.

İşte Mustafa Denizli'nin o sözleri...

- Alanya'da çok güzel bir maç oldu. Her şeye rağmen Galatasaray takımı geçen haftaki kupa mücadelesini unutmuş olmalıydı ama bazı oyuncular hala unutmamış gibiydi. Haftaya Galatasaray için son derece önemli bir derbi mücadelesi olacak.

- Takım savunmasına nazaran Galatasaray, bireysel savunmada büyük sorunlar yaşıyor. Serdar Aziz penaltı pozisyonunda en kötü tercihini yaptı ve penaltıya neden oldu. Belki o pozisyonda Alanyasporlu oyuncuyu bıraksaydı; gol olma olasılığı yüzde 50 olabilirdi.

Arda Turan ve Belhanda için bakın neler dedi

BAZI OYUNCULAR VAR Kİ KATKI YAPMIYOR...
- Maç belki de 7-8 takımın kaderini ilgilendiren bir maç idi. Galatasaray'da bazı oyuncuların katkı yapmadıklarını görüyorum. Bunun başında Belhanda geliyor. Bugünün en etkili ismi Muslera idi. Kısacası, Galatasaray bu akşam kazanabilecek; çok miktarda pozisyon bulamadı.

- Sinan son maçlarda gel-gitler yaşadı ama bu akşam zor görevde golünü atmaya başardı. Belhanda ile boşa geçen bir sezon yaşandı. Bu oyuncu bu sene Galatasaray için tam bir fiyasko oldu. Fatih Terim'in Belhanda-Sinan değişikliği son derece önemliydi. Fatih Terim'i kutlamak gerekir.

Arda Turan ve Belhanda için bakın neler dedi

BAŞAKŞEHİR MAÇINA BAKINCA...
- Bu sezon müthiş bir yarış var ama futbol olarak oldukça gerisinde bir görüntü var. Galatasaray'da belki olağanüstü oynayan oyuncu yoktu ama Muslera'yı tebrik etmek gerekir.

- Başakşehir-Kayserispor maçında Visca'ya attığı pas belki de Arda'nın bir geri dönüş maçı gibiydi. Arda'nın dün akşamki vücut dili "Ben artık futbol oynamak istiyorum" der gibiydi. Arda sezonun en iyi oyununu dün akşam Kayserispor'a karşı oynadı. (Ajansspor)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Barcelona yüzyılın rekorunu kırdı

Süper Lig puan durumu ve 30. haftada alınan sonuçlar

Söz Aykut Kocaman'da... Şenol Güneş için olay soru: 'Kan nerede?'

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?