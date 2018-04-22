Arda Turan ve Belhanda için bakın neler dedi!
TRT Spor yorumcusu ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, 3-2 biten Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi.
İşte Mustafa Denizli'nin o sözleri...
- Alanya'da çok güzel bir maç oldu. Her şeye rağmen Galatasaray takımı geçen haftaki kupa mücadelesini unutmuş olmalıydı ama bazı oyuncular hala unutmamış gibiydi. Haftaya Galatasaray için son derece önemli bir derbi mücadelesi olacak.
- Takım savunmasına nazaran Galatasaray, bireysel savunmada büyük sorunlar yaşıyor. Serdar Aziz penaltı pozisyonunda en kötü tercihini yaptı ve penaltıya neden oldu. Belki o pozisyonda Alanyasporlu oyuncuyu bıraksaydı; gol olma olasılığı yüzde 50 olabilirdi.
BAZI OYUNCULAR VAR Kİ KATKI YAPMIYOR...
- Maç belki de 7-8 takımın kaderini ilgilendiren bir maç idi. Galatasaray'da bazı oyuncuların katkı yapmadıklarını görüyorum. Bunun başında Belhanda geliyor. Bugünün en etkili ismi Muslera idi. Kısacası, Galatasaray bu akşam kazanabilecek; çok miktarda pozisyon bulamadı.
- Sinan son maçlarda gel-gitler yaşadı ama bu akşam zor görevde golünü atmaya başardı. Belhanda ile boşa geçen bir sezon yaşandı. Bu oyuncu bu sene Galatasaray için tam bir fiyasko oldu. Fatih Terim'in Belhanda-Sinan değişikliği son derece önemliydi. Fatih Terim'i kutlamak gerekir.
BAŞAKŞEHİR MAÇINA BAKINCA...
- Bu sezon müthiş bir yarış var ama futbol olarak oldukça gerisinde bir görüntü var. Galatasaray'da belki olağanüstü oynayan oyuncu yoktu ama Muslera'yı tebrik etmek gerekir.
- Başakşehir-Kayserispor maçında Visca'ya attığı pas belki de Arda'nın bir geri dönüş maçı gibiydi. Arda'nın dün akşamki vücut dili "Ben artık futbol oynamak istiyorum" der gibiydi. Arda sezonun en iyi oyununu dün akşam Kayserispor'a karşı oynadı. (Ajansspor)
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