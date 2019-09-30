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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Efkan BUCAK
30.09.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

Arda Turan'a şok! Tribünden izledi ama...

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Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu Arda Turan, kardeşi Okan Turan’ın başkanlığını yaptığı Altıntepsispor’un lig maçını tribünden takip etti.

İstanbul Süper Amatör Lig 2. Grup’ta ilk hafta maçında Bayrampaşa Altıntepsispor, Nişantaşıspor’a konuk oldu.

Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı’ndaki maçı izleyenler arasında Arda Turan da vardı. Turan maçı Altıntepsispor Kulübü başkanı olan kardeşi Okan Turan ve aynı kulübün bir önceki başkanı olan babası Adnan Turan ile birlikte takip etti.

Arda Turana şok Tribünden izledi ama...

Alt yapısından yetiştiği kulübünün maçını heyecanla takip eden Turan, Altıntepsi’nin 3-1 kaybettiği karşılaşma sonrası stattan üzgün ayrıldı.

Maçın 1. dakikasında Okan Akgül’le öne geçen Altıntepsi, 18’de Furkan Kalafatçı, 65’te Alaaddin Kara ve 90+2’de Sercan Uzsoy’un attığı gollere engel olamadı.

Arda Turana şok Tribünden izledi ama...

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