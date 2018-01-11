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Arda Turan transferinde flaş gelişme

Medipol Başakşehir yönetimi, Arda Turan transferini tamamlamak için İspanya'ya gidiyor.

Hürriyet Haber
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Arda Turan transferi artık tamamlanma aşamasına geldi. Başakşehirli yöneticilerle Barcelona arasındaki ilk görüşme geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Görüşmeler belli bir seviyeye ulaştı, resmi imzaya çok yaklaşıldı.

Başakşehirli yöneticilerin yarın öğle saatlerinde İspanya'ya hareket edeceği ve yüz yüze nihai bir görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa transfer yarın resmiyet kazanacak.

Milli futbolcunun 1.5 yıl kiralanması yönünde anlaşma sağlandığı bildirildi. (NTV Spor)

BaşakşehirTransfer HaberleriFutbolLa Liga

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