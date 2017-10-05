Arda Turan: Tarihi günün parçası olmak istiyorum

2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında yarın Eskişehir'de İzlanda ile yarın karşılaşacak olan A Milli Takım'da, milli oyuncu Arda Turan açıklamalarda bulundu. Turan, maça mental olarak hazır olduğunu ifade eden ederek, "Uzun zamandır oynamadım. Kolay bir şey değil ve bu beni zorluyor. Ama daha önce bunu yaptım. EURO 2016 eleme öncesi, hem de iyi yaptığımı düşünüyorum. Tekrardan yapabilirim. Bazı maçları oynamak için fizik durumu değil, mental ve psikolojik olarak hazır olmak gerekiyor. Yarın da bunlardan birisi. 90 dakika olabilir mi? Bilmiyorum. Çok iddialı olur. Maçın durumu ve gidişatına göre, hocam ne yapmamı isterse onu yapacağım. Çünkü yarın tarihi günlerden bir tanesi. Bu tarihi günün iyi bir parçası olmak istiyorum. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Mental olarak hazırım ama fizik olarak yarın göreceğiz" dedi.

"Onunla uğraşmak benim gerginliğimi, stresimi alıyor"

Emre Belözoğlu'nun yeniden Milli Takım'da olmasını da değerlendiren Arda Turan, "Emre abi çok büyük bir oyuncu. Kariyerinde bu ülkeye çok şeyler kazandırmış. Özel yetenekli, özel bir insan. Herkes için iyi bir örnek. Onun takımda olmasından büyük keyif alıyoruz. Bizim için iyi bir lider. Çocukluğumdan beri birçok şeyde bana yardımcı olmuştu. Hayatımızın bir bölümü beraber geçti. Onunla uğraşmak benim gerginliğimi, stresimi alıyor. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

"Heyecanlıyız ve bekliyoruz"

Son olarak Mircea Lucescu sonrası takımın durumunu değerlendiren Arda Turan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bir defa öncelikle hocaya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle bir durumda takımı kabul etmek cesaret ister. O yüzden onun cesareti, bizi de cesaretlendirdi. Hocanın mantalitesini anlamak için bizim biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kısa çözümlerle bizi bu yoldan çıkarmaya çalışıyor. Açıkçası önemli bir yol katettik diye düşünüyorum. Ukrayna maçı sonrası Hırvatistan'ı yenebilmek çok büyük bir olaydı. Ama şimdi bu işi bitirebilmemiz için elimizde bir şans var. Önce İzlanda'yı evimizde yenip, ardından Finlandiya'ya bitirmeye gidebiliriz. En azından buraya getirdiğimiz için mutluyuz. Açıkçası başarabileceğimize inanıyorum. Dediğim gibi, deneyeceğiz her şeyi. Heyecanlıyız ve bekliyoruz."