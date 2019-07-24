Arda Turan Spor Tesisi, Arda'nın kulübüne kapalı
Bayrampaşa Belediyesi’nce yapılan ve milli futbolcu Arda Turan’ın isminin verildiği spor tesisleri, yine belediye tarafından, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşaspor’a tahsis edildi.
Bayrampaşaspor tarafından ilçedeki amatör kulüplere gönderilen ve tesise de asılan yazıya göre daha önce belediye ve ilçe kulüpler birliğinin uhdesinde olan saha artık hafta içi 17.00-24.00, hafta sonu ise tamamen Bayrampaşaspor’un kullanımında olacak.
Aralarında Arda Turan’ın yetiştiği ve babası Adnan Turan’ın başkan olduğu Altıntepsispor’un da bulunduğu çevredeki amatör kulüpler, ya tesisleri hafta içi sadece 09.00-17.00 arasında kullanabilecek ya da başka statlara gidecek.
Hafta sonu içinse Bayrampaşaspor amatörlere “Bizimle iletişime geçin” duyurusu yaptı. Amatör kulüplerin protestoya hazırlandığı öğrenildi.
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