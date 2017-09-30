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Arda Turan nerede oynayacak? Barca...

Bu sene İspanya ve İspanya Futbol Federasyonu’nun kafasını meşgul eden Katolanya’nın bağımsılık akıbeti Barcelona futbol takımını da yakından ilgilendiriyor.

Hürriyet Haber
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Yarın gerçekleşecek referandumda Katalonya bağımsızlığı için evet oyları kazanırsa, Barça’nın La Liga’dan atılacağı gündeme gelmişti. Bu doğrultuda başta Fransa ve İngiltere Futbol Federasyonu, Katalan devine İspanya’da oynama izni verilmezse ligine katmak için büyük uğraş içerisine girecek.

KARAR KULÜPLERİN
Barcelona’nın başka ligde oynama konusu ile ilgili olarak Katalan Spor Bakanı Gerard Figueras, “Referandumdan bağımsızlık çıkarsa kulüpler nerde olacaklarına kendileri karar verecek. İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 1 seçenekler arasında” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Arda TuranBarcelonaKatalunyaLa Liga
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