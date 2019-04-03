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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.04.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Arda Turan konuşuyor, ezberler bozuluyor

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Arda Turan konuşuyor, ezberler bozuluyor

CNN Türk'teki "Buket Aydın ile 40" programı gündemi sarsacak bir röportajla geliyor.

Son dönemde Türkiye’nin en çok konuşulan futbolcusu Arda Turan, CNN Türk’te ‘Buket Aydın ile 40’ programına konuk oldu... futbolcusu Arda Turan, CNN Türk’te ‘Buket Aydın ile 40’ programına konuk oldu...  Barcelona, Galatasaray, Başakşehir, Milli Takım ve özel yaşamıyla ilgili tüm soruları yanıtlayan Arda’nın açıklamaları gündemi belirleyecek...

1- Barcelona'da Lionel Messi yüzünden mi ayrıldı? Messi ile hala görüşüyor mu?

2- 'Adam' sözünü neden sık sık kullanıyor? Bu kelime kendisi için ne ifade ediyor?

3- Babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilemek için telefonla aradığı Fatih Terim'le neler konuştu.

4- "İçimde yaradır bu, o kadar büyük bir yaradır ki" sözlerini hangi olay için söyledi?

5- Maçlarda protesto edilince ne hissediyor? Kendisini ıslıklayan taraftarlara hangi mesajı verdi?

6- Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşince Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı?

7- Şarkıcı Berkay ile kavgasının perde arkası. O gece aslında neler oldu? Arda'yı esas üzenler kimlerdi?

8- Makedonya milli maçı sonrası Gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı darp olayı nedeniyle pişman mı?

Bütün bu soruların cevapları bu akşam saat 21.00'de Buket Aydın ile 40'ta

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