Arda Turan konuşuyor, ezberler bozuluyor
CNN Türk'teki "Buket Aydın ile 40" programı gündemi sarsacak bir röportajla geliyor.
Son dönemde Türkiye’nin en çok konuşulan futbolcusu Arda Turan, CNN Türk’te ‘Buket Aydın ile 40’ programına konuk oldu... futbolcusu Arda Turan, CNN Türk’te ‘Buket Aydın ile 40’ programına konuk oldu... Barcelona, Galatasaray, Başakşehir, Milli Takım ve özel yaşamıyla ilgili tüm soruları yanıtlayan Arda’nın açıklamaları gündemi belirleyecek...
1- Barcelona'da Lionel Messi yüzünden mi ayrıldı? Messi ile hala görüşüyor mu?
2- 'Adam' sözünü neden sık sık kullanıyor? Bu kelime kendisi için ne ifade ediyor?
3- Babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilemek için telefonla aradığı Fatih Terim'le neler konuştu.
4- "İçimde yaradır bu, o kadar büyük bir yaradır ki" sözlerini hangi olay için söyledi?
5- Maçlarda protesto edilince ne hissediyor? Kendisini ıslıklayan taraftarlara hangi mesajı verdi?
6- Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşince Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı?
7- Şarkıcı Berkay ile kavgasının perde arkası. O gece aslında neler oldu? Arda'yı esas üzenler kimlerdi?
8- Makedonya milli maçı sonrası Gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı darp olayı nedeniyle pişman mı?
Bütün bu soruların cevapları bu akşam saat 21.00'de Buket Aydın ile 40'ta
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