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Arda Turan iyileşti ama kadroya giremedi

Barcelona Kulübü, Arda Turan'ın sakatlığının sona erdiğini açıkladı.

AA
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Barcelona, son iki gündür takımla antrenmanlara çıkan Arda Turan'ın doktor kontrolleri sonrasında sakatlıktan çıktığını yaptığı yazılı açıklamada duyurdu. Ancak milli futbolcunun İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Eibar'a karşı oynanacak karşılaşmada Katalan ekibinin kadrosunda yer almadığı görüldü.

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde'nin açıkladığı 18 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Pique, Rakitic, Busquets, Denis Suarez, Iniesta, Luis Suarez, Messi, Mascherano, Paulinho, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Deulofeu, Vidal ve Vermaelen.

Arda TuranBarcelonakadro
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