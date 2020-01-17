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GeriFutbol Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Galatasaray'
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 20:12,Son Güncelleme:/

Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Galatasaray'

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Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Galatasaray'

Medpol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut'tan önemli bir açıklama geldi.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, tecrübeli futbolcu için iki teklif aldıklarını ancak önceliklerinin Galatasaray olduğunu açıkladı.

A Spor'a konuşan menajer Bulut, "Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray" dedi.

32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.

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Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: Önceliğimiz Galatasaray

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