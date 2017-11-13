Arda Turan için flaş sözler! Umarım...

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olan Adriano flaş açıklamalar yaptı... Beyaz TV'ye konuşan sambacı şunları söyledi...

"İlk senesinde şampiyonluk yaşadı. Türkiye macerası beklentilerini karşıladı mı?" sorusuna Adriano, "Buraya gelmeden önce uzun ve kupalarla başarılı dolu bir kariyerim oldu. Kariyerimi aynı şekilde devam ettirmek için bu kulübe geldim. Ve geçen sene de başlangıç senesi olarak, ne mutlu ki kupayla başladım buradaki kariyerime. Bundan dolayı çok mutluyum" diye cevap verdi.

"Lig bu sezon iyi çekişmeli başladı. Galatasaray lider, son iki sene şampiyon Beşiktaş olmuştu. 5 puanlık fark var o puan farkı Adriano'yu ilgilendiriyor mu?" sorusu üzerine Adriano, "Geçen senelerde olduğu gibi şampiyon olmak istiyoruz. Üçüncü kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz. Galatasaray gibi birçok takım, çok fazla takım kadrosunu çok iyi yapılandırdı. Çok kaliteli oyuncular var. Geçen seneye göre çok daha iyi mücadele var ligde. Yüksek kalitede bir mücadele var. Bence bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bizim hedefimiz yine şampiyonluk" dedi.

ISRARCI VE İNATÇI

"Şenol hocayla iletişimi nasıl?" sorusuna Adriano, "Israrcı, inatçı bir yapısı var. Bence sırf hocanın ısrarcı yapısı olması da yetmiyor. Oyuncuların da kendi kendine ısrarcı, inatçı yapıları olması lazım. Hocanın önemi çok büyük. Hoca çok büyük bir faktör. Hoca bu inatçı ve ısrarcı yapısıyla bizim üzerimizde tatlı bir baskı oluşturuyor ve her oyuncuya tabir-i caizse çıkarabildiği kadar süre çıkarıyor ki başarılı olalım." diye konuştu.

"Beşiktaş Şamiyonlar liginde 3'te 3 yaparken bir ara ligde 4 maçta kazanamadı. Basına da oyuncular maç seçiyor yorumları yapıldı. Buna katılıyor musun?" sorusuna Adriano, "Ben oyuncuların maç seçtiğine inanmıyorum. Hiçbir oyuncu o maçı oynamadan bir sonraki maçı düşünmez. Eğer böyle bir şey yapıyorsak hata yapıyoruz demektir. Ama büyük takımda oynamanın bir parçasıdır bu baskı. Bu tarz baskılara alışığız. Bu tarz söylemler olabilir. Biz bunları en iyi şekilde değerlendirip pozitife çevirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yabancı kuralı çok tartışılıyor, sayının azalması gündemde. Adriano bir yabancı futbolcu gözüyle bu duruma nasıl bakar?" sorusuna Adriano, "Son yıllarda Türkiye liginin kazandığını hissediyorum ben. Ve bu kural sayesinde ben buradayım. Şu anda belki de bu kural bu şekilde olmasa, ben burada olmayacaktım. Türk futbolunun gelişmesi çok güzel. Gençlerin yurt dışına gitmesi çok güzel" dedi.

"Beşiktaş dönem dönem oynadığı futbolla Barcelona'ya benzetiliyor" denmesi üzerine Adriano, "Bence iyi bir benzetme olur. Çünkü mentalite olarak, oyun tarzı olarak benziyoruz. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Güzel bir benzetme olmuş" diye görüş bildirdi.

"Pepe, Real Madrid taraftarı için şunu söyledi: Biz Real Madrid'de oynarken kendi kendimizi motive ediyorduk. Ama İstanbul'da Beşiktaş taraftarı bizi motive ediyor. Beşiktaş taraftarı ile Barcelona taraftarlarını kıyaslayacak olursak bize neler söyler?" sorusuna Adriano, "Kesinlikle çok farklı konseptler. Barcelona biraz daha turizm şehri olduğu için her maça birçok turist gidiyor. Buradaki taraftar daha çok organize. Barcelona uzun yıllar tribündeki o organize tribünü ortadan kaldırmış bir kulüp. Ama burada futbolcu biraz daha tribünün sıcaklığını hissediyor Bu da saha içindeki oyuncu için bence çok iyi. Aynı zamanda futbolu bir şov olarak ele alırsak şovun daha sağlıklı ve daha organik olması için daha başarılı bir format olur. Dışarıdaki kulüplerin de buradan bir şeyler öğrenmesi gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

SÖZLEŞMEM VAR AMA...

"Kariyer planlaması ve futbolu Beşiktaş'ta bırakma" sorusuna Adriano, "Bu sene kontratım var burada. Önümüzdeki sene yine var. Ondan sonraki seneler için plan yapmadım. Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Geriye baktığım zaman pişman olmamak için, bundan sonrası için de tabii ki ufak tefek hazırlıklar da yapıyorum. Yöneticilik gibi kurslar alıyorum. Ama dediğim gibi önemli olan benim için bugün. Bugünün tadını çıkarmak, değerlendirmek ve oynayabildiğim kadar oynamak." dedi.

"Adriano'ya göre Cenk Tosun'un fiyatı ne olur?" sorusuna Adriano, "Cenk için ilk başta çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Geldiğim günden beri bugüne kadar çok çalıştı ve bunu hak etti. Şu anda olduğu yeri hak etti. Zamanı geldiği zaman, teklif geldiği zaman kulüp oturur değerlendirir. Tabii ki kulüp için de güzel bir şey. Ama şu anda bizim oyuncumuz ve kendisi Beşiktaş için ter döküyor, onun için benim bir rakam söylemem doğru olmaz." dedi.

Brezilyalı oyuncu, Arda Turan hakkında ise, "Türkiye'ye gelmemde Arda Turan'ın etkisi büyük. Umarım Türkiye'ye döner. Kendisini ispatlamış bir oyuncu" dedi.

ENLERİ...

En sevdiği Türk yemeği: Baklava ve döner hastasıyım

İstanbul'da en sevdiği yer neresi: Boğaz

En korktuğu şey: Uçak

En son ne için ağladı: Ben çok ağlak bir adamım. Film izleyeyim, ağlarım

Adriano'nun uğuru: Çalışmak

Hayat felsefesi: Ne olursa olsun kendin gibi devam etmek. Mutluluk, neşeli olmak

Elinde sihirli bir değnek olsa neyi değiştirmek ister: Açlık

Takımda en yakışıklı futbolcu: Adriano (Gülüyor)

En şık giyinen futbolcu kim: Quaresma

En bonkör futbolcu kim: Pepe

En cimri futbolcu: Çok var ama söylemeyeceğim (Gülüyor)

En kötü giyinen futbolcu kim: Çok var

Adriano'ya göre Beşiktaş taraftarı: Aşk

Fikret Orman: Patron

Şenol Güneş: Baba

İstanbul: Mükemmel

Pepe: Arkadaş

Quaresma: Dost (Ajansspor)