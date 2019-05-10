Arda Turan: 'Gülümse, inanç, hatırla'
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'de Arda Turan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım merak uyandırdı.
Uzun süredir sürdürdüğü liderliği ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, ligde pazar günü oynayacağı kritik Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Lacivert turunculu takımda sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık nedeniyle tedavisi devam eden ve antrenmanlara katılamayan Arda Turan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Arda instagram hesabından yayınladığı hikayesinde 3 fotoğrafa yer verdi. Arda paylaştığı 3 fotoğrafa sırasıyla 'Gülümse, inanç ve hatırla' ifadelerini not düştü.
İşte Arda Turan'ın paylaşımı...
Arda Turan Medipol Başakşehir'e Barcelona'dan transfer olmuştu...
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