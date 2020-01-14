Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Spor Arena Dış Haberler | The Guardian yazarı Jonathan Liew, Arda Turan ile dünyaca ünlü menajer Mino Raiola arasındaki geçtiğini varsaydığı hayali diyaloğu bugün köşesine taşıdı.

Jonathan Liew, söz konusu yazısında Arda Turan'ın Mino Raiola'yı gece yarısı bilinmeyen bir telefondan numarasından aradığını ve kendisine kulüp bulmasını istediğini öne sürdü.

İspanya ve Türkiye'de kısa sürede gündem olan 'hayali' telefon görüşmesinin gerçeği yansıtmadığı ve Jonathan Liew'in kurgusu olduğu ortaya çıktı.

Jonathan Liew, yazısının giriş bölümünde, "Arda Turan'ın Başakşehir'deki kiralık macerası kısa sürdü ancak kendisinin Barcelona'ya geri dönmek gibi bir niyeti yok. Menajeriyle arasında geçmesi muhtemel diyaloğu yalnızca hayal edebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

ARDA TURAN'DAN YALANLAMA

Öte yandan Arda Turan, Spor Arena'nın daha önce duyurduğu gerçeği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teyit etti. Arda Turan, söz konusu haberin hayal ürünü olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını yazdı.

İşte Arda Turan'ın Mino Raiola açıklaması

"Bugün basın organlarında yer alan ve Mino Raiola ile telefonda görüştüğümü iddia eden haberlerin gerçekle alakası yoktur. Yazının orijinal başlığında yazarın bunun bir 'hayal ürünü' diyalog olduğunu belirtmesine rağmen medyamısın gerçekmiş gibi yansıtması da basit bir İngiliz çevirinin doğru yapılamamış olduğunu gösteriyor. Adı geçen menajeri hayatımda hiç görmedim, kendisiyle hiç konuşmadım. Benim tek menajerim Ahmet Bulut'tur. Saygılarımla."