Arda Turan gelirse, Galatasaray gider

Yaklaşan ara transfer dönemi öncesi transfer söylentileri başladı bile. Bu iddiaların en güçlüsü hiç şüphesiz Arda Turan - Galatasaray arasında... Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız futbol yorumcuları ise Arda'nın Galatasaray'daki takım kimyasını bozacağı görüşünde...

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı kırmızılıların 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmesinin yanlış bir hamle olacağını söyledi. Ünlü spiker ve yazar İlker Yasin ise, "Arda'nın takım içi dengeleri bozacağı görüşündeyim" ifadelerini kullandı.