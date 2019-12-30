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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2019 - 21:30,Son Güncelleme:/

Arda Turan, Galatasaray'da kaç numarayı giyecek?

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Arda Turan, Galatasaray'da kaç numarayı giyecek?

Galatasaray'a geri dönmek için geri sayıma geçen Arda Turan, sarı kırmızılı takımda 66 numaralı formayı terletmek istiyor.

Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönmesine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, sarı kırmızılı ekipte giyeceği forma numarasına karar verdi.

Galatasaray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda Turan, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkmayı istiyor.

Deneyimli futbolcu böylece sarı kırmızılı taraftarlara ilk yıllarındaki Arda Turan olduğu mesajını vermeyi düşünüyor. (Sabah)

 

Arda Turan, Galatasarayda kaç numarayı giyecek

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