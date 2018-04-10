Arda Turan, Galatasaray'a rakip oluyor
Galatasaray altyapısından yetişti, kupalar kazandı... Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Aslantepe’ye ilk kez rakip takım formasıyla çıkacak. Milli yıldız, şimdiden bunun heyecanını yaşamaya başladı.
Arda Turan, 2003 yılında altyapısına girdiği Galatasaray’da kaptanlığa kadar yükseldi. Ligde şampiyonluk sevinci yaşadı, Türkiye Kupası kazandı. Bu süreçte milli takımın da en önemli yıldızı haline geldi. 2011’de İspanyol devi Atletico Madrid’in teklifine ‘Evet’ diyen Arda, yuvasından ayrıldı. Arda Turan’ın 7 senelik İspanya macerasında dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona forması da giydikten sonra Başakşehir’e imza atarak Türkiye’ye döndü.
Yuvasına çıkıyor
31 yaşındaki oyuncu, bu hafta kariyerindeki en özel ve belki de kendisi için en zorlu maça çıkacak. Arda, yuvası olarak gördüğü Galatasaray’a karşı ilk kez
rakip olacak. Üstelik maç, on binlerce kişinin adını haykırdığı, kendisi için tezahüratlar yaptığı Aslantepe’de...
Arda’yı şimdiden pazar günkü karşılaşmanın heyecanı sardı.
Şampiyonluk için...
Milli yıldız, Galatasaray tribünlerinin kendisini nasıl karşılaya cağını merak ediyor. Başarılı oyuncu, zorlu maçta eski takımı karşısında başarılı bir performans sergileyip, Başakşehir’in şampiyonluk yolunda avantajı ele geçirmesini sağlamak için de elinden geleni yapacak. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle