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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi?

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Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi?

Arda Turan için Fatih Terim açık kapı bıraktı. Arda, sosyal medya üzerinden Galatasaray için 'Çocukluk aşkımsın sen, ilk göz ağrımsın' paylaşımında bulundu. Merakla beklenen transferi biz de sizlere soruyoruz. Sizce Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi?

Arda Turan'ın Barcelona'daki gollerini izleyelim...

 

Arda Turan, Galatasaraya dönmeli mi

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