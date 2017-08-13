Arda Turan çıkarması! Randevu alındı...

Cim Bom’da Arda Turan seferi başlıyor... Sarı-Kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu için Barcelona’dan randevu koparmayı başardı.

Başta futbol direktörü Cenk Ergün olmak üzere birkaç yöneticinin, yarınki Kayserispor maçının ardından İspanya’ya giderek Barcelona ile masaya oturacağı öğrenildi. Arda Turan’la her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Kırmızılılar, işi kiralık olarak bitirmek istiyor ve yöneticiler artık bu transferin gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Galatasaray Yönetimi, Arda Turan transferiyle beraber Süper Lig’deki psikolojik üstünlüğün tekrar kendilerine geçeceğini ve dengelerin değişeceğini düşünüyor.

MİLLİ TAKIMA DA GERİ DÖNDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’le yolları ayırıp Mircea Lucescu’yu göreve getirmesinin ardından milli takıma geri dönme kararı alan Arda’nın, böylece Türkiye’ye çok daha moralli geleceği tahmin ediliyor. Transferin tamamlanması halinde 30 yaşındaki oyuncunun yeri de hazır. Galatasaray’da sol çizgide görev yapacak olan Arda, aynı zamanda kaptanlık pazubandını da takacak.