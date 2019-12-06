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Futbol
06.12.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Arda Turan: Boş kağıda imza atarım!

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Fatih Terim ile ardaki buzları eriten Arda Turan, Galatasaray için boş mukaveleye imza atmaya hazır.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile buzları eriten Arda Turan'ın sarı kırmızılı takıma dönmesi artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesi Arda Turan, Fatih Terim'in yanına eski hocasına sarılarak elini öptü ve aradaki buzlar eridi. Bu görüntüden sonra Arda'nın Ocak'ta Galatasaray'a dönme olasılığı günden güne konuşmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı takımda Muslera dışında aidiyet duygusu güçlü olan futbolcunun kadroda kalmaması da artık kulüp içinde zaaf yaratan nokta olarak teşhis edildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in onayı ve talebi halinde ise ocak ayında Arda Turan için düğmeye basılacak.

Şu ana kadar Arda Turan'a, Galatasaray kulübünden bir teklif ya da girişim bulunmazken sarı kırmızılı takımın eski kaptanının dönmek istediği öğrenildi. Galatasaray'ın teklif yapması halinde Arda Turan'ın boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. (FutbolArena)

Arda Turan: Boş kağıda imza atarım

 

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