Arda Turan bombası! Galatasaray...
Barcelona, yıldız oyuncuyu bedavaya Aslan’a sundu....
İspanyol Sport Gazetesi'nden G.Saray ile ilgili flaş bir iddia geldi. İspanyollar, Başakşehir'in 1 yıl daha sözleşmesi olan Arda'yı istemediğini ve sözleşmeyi fesh edeceğini yazdı.
BARÇA ONU İSTEMİYOR!
Gazete, Barcelona'ya dönmesi halinde 1 yıl daha sözleşmesi olan Arda'nın bedelsiz olarak Cimbom'a önerildiğini duyurdu..
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