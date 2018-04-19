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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Arda Turan, Bayrampaşa Taraftarlar Derneği'nin yemeğine katıldı
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Futbol
İHA
19.04.2018 - 19:27, Son Güncelleme:

Arda Turan, Bayrampaşa Taraftarlar Derneği'nin yemeğine katıldı

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Arda Turan, Bayrampaşa Taraftarlar Derneği'nin yemeğine katıldı

Bayrampaşa Taraftarlar Derneği’nin kuruluşunun 8. yılı nedeniyle, Hasbahçe Davetevi’inde birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan da katıldı.

Bayrampaşa Taraftarlar Derneği’nin kuruluşunun 8. yılı nedeniyle düzenlenen yemeğe onur konuğu olarak davet edilen Arda Turan samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Bayrampaşasporlu futbolculara seslenerek semtin formasını terlettikleri için yeşil-kırmızılı oyunculara teşekkür etti.

Konuşmasında kendisine de değinen Arda Turan şu ifadelere yer verdi:

“Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını ismimizin başına şerefle koyduk. İspanya’da hakkımızda kitap yazıldı. ‘Bayrampaşalı dahi diye’. İsmimizi söylemediler ama ‘Bayrampaşalı’ dediler. Bu benim için bir onur. Beni bu geceye davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Keşke fırsatımız olsa da derneğe de gelebilsek. Biz sıkıldığımız zaman sabah 5’te semtimizin sokaklarında tur atarız. Biz semtimizi öyle severiz. Bu yüzden sizin sevginizi de aşkınızı da çok iyi anlıyorum. Ama hayatta başarıdan ve şampiyonluklardan daha önemli şeyler de var. Bu güzel dostluklar, böyle beraber hareket etmeniz çok önemli şeyler. En güzel şampiyonluk da geçti, en kötü mağlubiyet de geçti. O yüzden sevgimiz, dostluğumuz, semtimiz baki kalsın. Ben televizyonda bazen alttan alır konuşurum bazen de atar tutar kanımız gider biliyorsunuz. Bunlar hep Bayrampaşalılıktan gelir. Eğer ki biri bir şey derse dersiniz ki Bayrampaşalı” diyerek sözlerini tamamladı.

Bayrampaşa’dan yetişen ünlü futbolcu konuşmasının ardından Bayrampaşa Taraftarlar Derneği’ne destek amaçlı üzerinde Bayrampaşasporlu futbolcuların imzalarının bulunduğu yeşil-kırmızılı formayı satın aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bayrampaşalı ses sanatçısı Sevdet Paftalı’nın seslendirdiği Rumeli şarkılarıyla performans sergileyen Balkan Halk Dansları ve Folklor ekibine Bayrampaşasporlu taraftarlar da halaylar çekerek eşlik etti.

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