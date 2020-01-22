Arda Turan başka bahara kaldı!

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray'da haftalardır farklı iddiaların ortaya atıldığı Arda Turan konusuna nokta koyuldu.

Önceki gün taraftarların “Destekleriz” açıklaması yaptığı, Arda’nın da buna “Çocukluk aşkımsın” sözleriyle yanıt verdiği transfer konusunda dün toplantı yapıldı. Sarı kırmızılı kulüpte herkesin fikir ayrılığına düştüğü ve tartıştığı tecrübeli oyuncunun transferi başka bahara kaldı.

Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz bu konu hakkında görüşme yaptı. Daha önce G.Saray’a dönüşü adına yeşil ışık yakan ve “Arda’yı sadece ben değil, G.Saray camiası ve taraftarı da istemeli’ diyen tecrübeli hoca bu konuya yarınki Rize maçı sonrasında nokta koyacak.

Fatih Terim’in yarınki kupa maçı sonrasında eski öğrencisi için açıklamalara imza atarak bu konuya nokta koyması bekleniyor.

SÜRPRİZ İSTİFA

Bu arada Galatasaray’da dün sürpriz de bir istifa yaşandı. Özgür Savaş Özüdoğru, Galatasaray yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti.

Ankara’da yaşayan ve dünkü toplantıya katılamayan Özüdoğru, “Kimseyle kişisel sorunum yok. Başkanı ve yönetimdeki arkadaşlarımızın da başarılı olmasını istiyorum” dedi. Bununla birlikte yedek üye Erol Özmandıracı da görevlerini bıraktı. Ayrılıkların basketbol şubesi ile alakalı olduğu ortaya çıktı.

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