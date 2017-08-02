Arda Turan Barcelona'dan süre istedi

Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği hala tartışma konusu. Katalonya basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncu Barcelona yönetimine ocak ayına kadar takımda kalmak istediğini iletti.
Arda Turan'ın bu isteğinin gerekçesi olarak Çin Süper Ligi'nde ana transfer sezonunun ocak ayı olması gösterildi...
Yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönmek istemediği ve olası bir transfer için Çin'den gelecek teklifleri bekleyeceği dile getirildi.
30 yaşındaki futbolcu geçen sene Çin'den cazip bir teklif almasına rağmen, eski teknik direktörü Luis Enrique'nin Arda'yı bırakmaması üzerine transfer gerçekleşmemişti.
Neymar'ın gidişiyle birlikte forma şansı doğan yıldız futbolcu ocak ayına kadar şansını deneyeceği ifade edildi.