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Futbol
Haber Giriş: 26.12.2019 - 23:42,Son Güncelleme:/

Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi

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Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi

Galatasaray ile ismi anılan Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını yerinden takip etti.

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti ve mücadeleyi 99-79 mağlup etti.

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi FOX Tel Aviv maçında karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.
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Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi


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