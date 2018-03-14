Arda Turan Afrin'deki askerler için kan verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriArda Turan Afrin'deki askerler için kan verdi
Futbol Arda Turan Afrin'deki askerler için kan verdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
14.03.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Arda Turan Afrin'deki askerler için kan verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arda Turan Afrin'deki askerler için kan verdi

Arda Turan ve Galatasaray Eski Yöneticisi Emir Sarıgül, Türk Kızılay'ı ve Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği kampanyada Afrin'deki askerler için kan bağışında bulundu.

Altınbaş Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe, Arda Turan, Emir Sarıgül, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş katıldı. Yapılan açıklamaların ardından Arda Turan, Afrin'deki askerler için kan bağışında bulundu.

Elinden geldiği kadar destek vermeye çalıştığını ifade eden Arda Turan, "Askerlerimizin yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımız hiçbir şey. Altınbaş Üniversitesi'ne, rektörümüze ve Ali Ağabey'e (Altınbaş) teşekkür ediyorum. Öğrenci kulübüne de bu güzel duyarlılıkları için teşekkür ederim. Kızılay'a, elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştık ve destek verdik. Ordumuz çok şanlı bir mücadele veriyor. Askerlerimiz orada. Biz de onlara dualarımızla, elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. 

Bu konuda herkesin gösterdiği duyarlılığı göstermeye çalıştığına değinen Turan, "Ekstra bir duyarlılık yok. Burada hepimizin gösterdiği duyarlılığı bende göstermeye çalışıyorum. Onların yaptıklarının yanında bizim yaptığımız hiçbir şey. Onlar için dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah en kısa zamanda başarılı bir şekilde operasyonu bitirip, yurdumuza dönerler" diye konuştu.

ALİ ALTINBAŞ: "HEYECANIMIZ ÜLKEMİZ İÇİN"

Gösterdiği ilgi için Arda Turan'a teşekkür eden Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, "Düzenlediğimiz bu anlamlı güne destek verdiği için Arda Turan'a çok teşekkür ediyorum. Bu milletimizin bütünlüğü, beraberliği için gençlerimizin ne kadar heyecanlı ve duyarlı olduğunu burada görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Bugün verdiğimiz ülke mücadelesinde öğrencilerin, Arda Bey'in ve bizim heyecanımız ülkemiz için. Ülkemiz var olsun" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ERHAN: "BU DESTEK TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA YAYILACAK"

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Arda Turan'a, Altınbaş Üniversitesi'nin Kızılay ile beraber başlatmış olduğu bu anlamlı kampanyaya verdiği destek için çok teşekkür ederim. İnşallah bu destek Türkiye'nin her tarafına dalga dalga yayılacak. Afrin'de 'Zeytindalı Harekatı' ve 'İç Güvenlik Harekatı'nda' mücadele eden bütün Mehmetçiklere bizde üniversite camiası, öğretim üyeleri ve öğrenciler olarak kalbi desteklerimizi, selamlarımızı buradan iletiyoruz" şeklinde kon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş B.Münih Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Skorbord detayı

Aykut Kocaman’ın derbi şifresi: Taktik Başakşehir kadro Malatya

İngilizler Rodrıgues’i izleyecek

Terim’in 19. yıl seferberliği! İşte derbi planı