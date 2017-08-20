Arda kararını verdi! 2018 yılında...

Barcelona’nın öncelikli olarak bonservisiyle göndermek istediği ancak bu konuda herhangi bir talebin gelmediği Arda Turan’ın transferinde beklemeye geçildi. Galatasaray, Arda’yı kiralık olarak kadrosuna katmak için Barça’ya 3 milyon Euro’luk bir teklifte bulunmuştu.

Atletico Madrid’in devre dışı kalmasıyla bu transferde tüm kozları eline geçiren Sarı-Kırmızılılar, tekrar yuvasına dönmek isteyen Arda’nın da net tavrı sayesinde Türkiye’de yılın transferi olacak bu operasyonu başarıyla sonuçlandırmak istiyor. Gelişmeleri yakından takip eden 30 yaşındaki futbolcu, bir an önce mutlu sonu beklerken, teknik direktör Ernesto Valverde’nin yeni sezon planlarında düşünülmediği için kendi yolunu çizmiş durumda.

2018’i de düşünüyor

Mircea Lucescu’nun, A Milli Takım’ın başına geçmesiyle Ay-Yıldızlı formaya dönen yıldız oyuncu, hem eski heyecanını yeniden kazanıp, herkese kendisini ispat etmek hem de önümüzdeki yıl Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası finallerinde ülkemizin de boy göstermesine destek vermek istiyor. Hatırlanacağı gibi Katalan devinde yılda 7 milyon Euro civarı para kazanan başarılı oyuncunun, büyük bir fedakarlık yaparak Aslan’a 1 yıl için 4 milyon Euro üzerinden ‘Evet’ cevabını verdiği bildirildi. (Fanatik)