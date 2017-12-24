Arda İstanbul'a geldi! Bakın hangi maçı izledi...

Barcelona’da bu sezon şans bulamayan ve adeta formayı unutan Arda Turan, Katalanların El Clasico zaferi sonrası bugün İstanbul’da görüntülendi.
Milli futbolcu, babası Adnan Turan’ın başkanlığını yaptığı ve kendisinin de bir dönem alt yapısında forma giydiği Altıntepsispor’un maçını izledi.
Bayrampaşa Belediye Stadı’ndaki karşılaşmada Arda’ya futbol severler büyük ilgi gösterirken yıldız oyuncu da fotoğraf çektirme isteklerinin hiçbirini kırmadı.
İstanbul Süper Amatör Lig’de mücadele eden Altıntepsispor, Arda’nın izlediği maçta Zara Ekinlispor ile 1-1 berabere kaldı ve play-off yolunda önemli bir darbe aldı.