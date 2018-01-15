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Arda için olay sözler! Adı, Monaco ve Arsenal ile anılıyordu...

Gençlerbirliği’nin tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek, Arda Turan’ın Başakşehir’e transferini çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Hürriyet Haber
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Ligde kötü günler geçiren G.Birliği 2. yarıda toparlanıp tehlikeli bölgeden kurtulmak istiyor. Kırmızı-Siyahlı takımın kaptanı Ahmet Oğuz ve tecrübeli ismi Ahmet İlhan, Antalya kampında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şampiyonluk favorisi olarak Medipol Başakşehir’i gösteren Ahmet İlhan, “Daha önce de söylemiştim, benim favorim Başakşehir... O zaman Arda Turan daha gelmemişti Başakşehir’e. Arda geldiği için söylemiyorum yine bence Başakşehir şampiyon olacak dedi.

Arda transferini de değerlendiren Ahmet İlhan, Monaco’yla Arsenal’le anılıyordu, Başakşehir’e geldi. Çok şaşırdım” diye konuştu. (Güneş)

Arda için olay sözler Adı, Monaco ve Arsenal ile anılıyordu...

Transfer Haberleriahmet ilhan özekGençlerbirliği

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